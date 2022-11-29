Успенская призналась, что ее шокировало признание Пугачевой

Любовь Успенская и Алла Пугачева всегда ладили друг с другом. По словам Успенской, Алла Борисовна первой протянула ей руку помощи, когда она вернулась в Россию из США. В свою очередь, Пугачева признавалась Успенской, что слушает ее песни, когда ей было плохо и тяжело.

«Она всегда была для меня абсолютно недосягаемой высотой и потрясающей певицей. Алла была моей музой еще в те времена, когда я уезжала из Советского Союза. Я всегда пела ее песни в ресторане», - сказала Успенская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В недавнем разговоре Алла Борисовна поделилась с Успенской своими ближайшими планами, которые шокировали исполнительницу шансона.