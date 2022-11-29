Чуть «межбулочность» не порвала! Резкий взмах ноги Михалковой на шпильке потряс публику

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Горячие кадры звезда показала в Сети.

Юлия Михалкова поразила народ роскошными кадрами с бэкстейджа проведенной фотоссесии. Звезда позировала в невероятных шпильках, от чего ее образ выглядел очень женственным и эффектным.

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В какой-то момент Юлия Михалкова решила поправить замочек на обуви и изящно вскинула вверх свою ножку.

Поза получилась очень впечатляющей! Фолловеры были потрясены, правда часть из них переживала в комментариях микроблога Михалковой, не порвалось ли у нее чего при таком смелом движении.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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