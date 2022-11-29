Требует миллионы: оскандалившийся Гудков вернулся в Россию, чтобы заработать денег

Несколько месяцев назад Александр Гудков покинул Россию. В преддверии новогодних корпоративов юморист вернулся на родину, чтобы заработать денег.

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Telegram-канал Mash раскрыл райдер юмориста. Оказалось, свое выступление он оценил в два миллиона рублей (+ 10% на ИП). Однако веселить публику Гудков готов только в паре с Екатериной Варнавой или Константином Анисимовым.

Звезда Comedy Woman обойдется поклонникам еще в два миллиона, а соведущий программы «Вечерний Ургант» — в 400 тысяч рублей.

Что касается требований, в Москве артистам нужна только гримерка с несколькими зарядками для IPhone, кофе, минеральная вода, пара бутылок вина и закуски (строго без колбасы).

Из горячего Александр предпочитает лосось с овощами на гриле и филе миньон.