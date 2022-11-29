Стало известно, сколько зарабатывает Киркоров

Простым зрителям всегда интересно, сколько получают звезды за свои выступления. Одним из самых высокооплачиваемых российских артистов считается Филипп Киркоров. Он не только выступает на концертах, участвует в шоу, но и снимается в кино.

Например, в новогодние праздники можно будет увидеть комедию «СамоИрония судьбы», в которой Филипп Бедросович исполнил роль Ипполита, а Ольга Бузова сыграла невесту Лукашина — Галю.

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По последним данным, гонорар Киркорова за одно выступление на сцене составляет 10 миллионов рублей, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на концертно-праздничное агентство Proconcert.