«Латыши этого не любят. Она там чужая»: Полищук хлестко поставила Хаматову на место

Чулпан Хаматова стала победительницей театральной премии в Риге «Ночь лицедеев» за моноспектакль Post Scriptum Нового Рижского театра, удивив этим фактом многих.

Режиссер Галина Полищук, которая ставит спектакли во МХАТе им. Горького в Москве, а ранее успела поработать в Новом Рижском театре, прокомментировала КП, что это довольно местечковая премия. В Риге всего четыре театра, и все участники удостаиваются наград.

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«Это такие «домашние радости», — сказала Полищук.

По словам режиссера, Хаматова, отрекаясь от страны, сильно потеряла в деньгах. В России ей платили только за один выход на сцену 200 тысяч рублей. А теперь она в месяц зарабатывает около 60 тысяч рублей.

Но и это не все, в Латвии звезда вряд ли обретет любовь зрителей, сколько бы ее не награждали за «заслуги».

«Чулпан Хаматова (как и любой другой российский артист) никогда там не станет народной любимицей, какой она была в Москве. Она там чужая. И это будет всегда, даже если выучит язык. У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Пробиться русскоязычному населению очень-очень трудно. Это не только мое мнение. Мне об этом говорили многие известные, медийные, состоявшиеся в России люди. Местечковый национализм в Прибалтике был всегда», — пояснила Полищук.