Пришлось взбить в одну кучу: Севастьянова вкусно уложила бюст в декольте формы V

Каролина Севастьянова заворожила своих почитателей кадром в декольтированном платье. Вырез наряда звезды был в форме V. И такая девушка, конечно же, стала победительницей в игре за сердца многих мужчин.

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Чтобы уместить свой аппетитный бюст в одежду, Каролине Севастьяновой пришлось взбить его в одном месте, красиво разместив в платье.

Отметим, что Каролина Севастьянова сейчас абсолютно свободна, она сама рассказала об этом своим подписчикам. Правда, причину расставания со своим бизнесменом она не стала раскрывать. Ходят слуха, что виновато в этом ее поведение на шоу «Звезды в Африке» и необузданные игры с Анатолием Цоем, который сразу положил на нее глаз.