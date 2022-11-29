Вот это подарок! DJ Khaled получил от Дрейка на день рождения четыре навороченных унитаза

Что бы вы дарили своим друзьям, если бы были сказочно богаты?
26 ноября звезда мировой музыки DJ Khaled (он же Халед Мохамед Халед) отметил 47-летние. И его большой друг, рэпер Дрейк, прислал приятелю шикарный подарок. Это четыре высокотехнологичных унитаза японской марки Toto.
Халед выложил в социальную сеть видео, где он хвастается подарком и взволновано благодарит друга за такой презент. Диджей так искренне обрадовался унитазам, что не грех пошутить, что он прямо-таки обмочился от счастья!
«Я еще не пробовал. Но это самый удивительный унитаз, который я когда-либо видел в своей жизни», — говорит музыкант на ролике, а затем начинает перечислять примочки новомодной сантехники.
Так в навороченном унитазе есть система обеззараживания ультрафиолетом, дистанционное управление и ночник. И это только верхушка айсберга набора функций.
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DJ Khaled рассказал, что во время похода в туалет он медитирует и размышляет о жизни, в этот момент к нему приходят самые крутые идеи и новые мелодии. Поэтому этот подарок стал таким особенным для музыканта.