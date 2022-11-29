Пухлощекий и в панамке! Куркова запечатлела сынишку Гаспара в воде с надувным кругом

Равшана Куркова скрывала от поклонников и прессы не только появление сына Гаспара, но и свою беременность. Однако когда малыш подрос, его звездная мама стала чаще делиться свежими кадрами с сынишкой. При этом задорного мальчугана звезда сериала «Чайки» называет чемпионом своего сердца. Вместе с сыном Гаспаром актриса отдыхает на фешенебельном курорте. Равшана увезла малыша на Бали.

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