Пухлощекий и в панамке! Куркова запечатлела сынишку Гаспара в воде с надувным кругом

Равшана Куркова скрывала от поклонников и прессы не только появление сына Гаспара, но и свою беременность. Однако когда малыш подрос, его звездная мама стала чаще делиться свежими кадрами с сынишкой. При этом задорного мальчугана звезда сериала «Чайки» называет чемпионом своего сердца. Вместе с сыном Гаспаром актриса отдыхает на фешенебельном курорте. Равшана увезла малыша на Бали.
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Сынишка Равшаны Курковой Гаспар плавает с надувным кругом. Фото: личный архив
В своем микроблоге актриса поделилась свежим пляжным фото, показав, как ее сынишка Гаспар в панамке, чтобы не напекло в воде макушку, плавает с надувным кругом.
«Какая лапушка! Просто очаровательный малыш», «Щечки сладкие», «Кудрявый, носик пуговкой! Затискать бы», «Ути! Мамин пират», «Уже вовсю ныряет?», «Пловец растет!», «Как здорово! Солнышко, тепло! Можно только позавидовать», — стали писать фолловеры.