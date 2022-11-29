«Все деньги достались ему»: Прусикин впервые высказался о брошенном в России сыне

Напомним, недавно Прусикин признался, что за границей лишился концертов и рекламных контрактов, а вмести с ними и денег. Певец отметил, что утратил возможность помогать родным, оставшимся на родине.

* Ирина Шихман признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.

* Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Ириной Шихман, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.