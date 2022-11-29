«Все деньги достались ему»: Прусикин впервые высказался о брошенном в России сыне

Несколько месяцев назад Илья Прусикин перебрался в США. В России солист Little Big оставил пятилетнего сына Добрыню. Мальчик живет в мамой, бывшей женой певца Ириной Смелой.
Музыкант признался, что очень скучает по наследнику и каждый день разговаривает с ним по телефону.
«Я не исчез из его жизни. Все деньги, которые у меня там остались, достались ему. Я безумно люблю своего сына, и не видеть его — для меня мука. У него нет американской визы», — поделился Илья в интервью Ирине Шихман*.
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Напомним, недавно Прусикин признался, что за границей лишился концертов и рекламных контрактов, а вмести с ними и денег. Певец отметил, что утратил возможность помогать родным, оставшимся на родине.
* Ирина Шихман признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.
* Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Ириной Шихман, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.