«Долго прятала такое тугое богатство»: Куркова в бикини щегольнула формами на Бали

Равшана Куркова отдыхает на Бали. В своем микроблоге актриса поделилась свежим пляжным фото, показав пышное декольте. Поклонники едва не потеряли дар речи, разузнав, какие формы их любимица прятала под одеждой. При своей стройной фигуре Равшана обладает весьма женственными изгибами и манящими округлостями.

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