Клава Кока показала широкое горло, вываливая груди на камеру: «ложбинка греха» так и блестит!

Клава Кока выставила в соцсети неожиданную фотографию с мамой. Звезда довольно странно позировала, учитывая, что рядом с ней родительница.

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Она выставила свой пышный бюст в декольтированный вырез, украсив его блеском. Естественно, эта часть женского тела, которую французы красиво именуют «ложбинкой греха», так и привлекала внимание публики.

Клава Кока при этом широко раскрыла рот, демонстрируя народу свое горло будто на приеме у терапевта.