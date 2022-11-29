Королева-консорт Камилла изменила статус британских фрейлин

Королева-консорт Великобритании Камилла вошла во вкус правления и тоже запустила ряд реформ.
Так 75-летняя супруга Карла III изменила название королевских фрейлин. Теперь они будут зваться просто «компаньонки» (companions). Ранее в обязанности этих дам входили помощь королеве с перепиской и административными функциями. Теперь их должность станет более неформальной и с меньшим количеством нагрузки.
По сути, они просто будут сопровождать жену короля на важных мероприятиях. Также этим женщинам не будут платить зарплату во дворце — только оплачивать некоторые расходы, связанные с выполнением своих обязанностей.
«Замена роли фрейлины положит конец характерной черте придворной жизни, восходящей к Средневековью, когда такие близкие личные помощники королевы часто происходили из аристократических семей и на протяжении веков оказывались вовлеченными в придворные интриги», — сообщает канал BBC.
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Сейчас у королевы-консорта шесть «компаньонок»: маркиза Лэнсдаун, Джейн фон Вестенхольц, леди Кэтрин Брук, Сара Тротон, леди Сара Кесвик и баронесса Чизхолм. С каждой из них у Камиллы сложились долгие дружеские отношения.
А бывшие фрейлины королевы Елизаветы II теперь будут известны как «леди дома» (ladies of the household) и будут помогать королю Карлу проводить мероприятия в Букингемском дворце.