«Я был богат, но я потерял все»: сбежавший в США солист Little Big впал в депрессию

За границей Прусикин остался без концертов и рекламных контрактов. Артисту пришлось до минимума урезать расходы.

«Я потерял все, да. Я был богат. Сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом», — поделился Илья с Ириной Шихман*.