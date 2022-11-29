«Я был богат, но я потерял все»: сбежавший в США солист Little Big впал в депрессию

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Илья Прусикин рассказал о своей жизни в Америке.

Несколько месяцев назад Илья Прусикин перебрался в Америку. После этого на фронтмена группы Little Big обрушился поток негатива. Первое время артисту приходилось очень непросто. Он даже впал в депрессию.

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«Они из меня сделала предателя. Я даже впал в депрессию. У меня два-три месяца была депрессия. Я целыми днями рисовал картины. Это не эмиграция. Мы беженцы по факту», — высказался музыкант.

За границей Прусикин остался без концертов и рекламных контрактов. Артисту пришлось до минимума урезать расходы.

«Я потерял все, да. Я был богат. Сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом», — поделился Илья с Ириной Шихман*.

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