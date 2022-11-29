«Замираю от нежности и любви!»: Арзамасова показала молодую тещу 48-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: личный архив

Актриса из ситкома «Папины дочка» сама успела стать мамой. У нее подрастает сынишка Левушка.

Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом воспитывает сына Левушку. В одном из интервью 48-летний хореограф признался, что мечтает и о лапочке-дочке. От брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у постановщика ледовых шоу есть старший сын Мартин. Кстати, паренек неплохо ладит со своей молодой мачехой.

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Лиза Арзамасова с мамой Юлией. Фото: личный архив

Лиза Арзамасова очень привязана к своей семье. Особенно к маме. Юлия Арзамасова хотя и стала бабушкой, выглядит весьма молодо.

«Замираю от нежности и любви. Мама — это счастье, основа, фундамент, поддержка 24 на 7, много юмора, память о детском сокровенном, все самые важные слова, тонкое понимание и абсолютная любовь», — отметила актриса.

В своем микроблоге Елизавета показала фото моложавой тещи Ильи Авербуха.

«Какая красотка!», «Мама еще молодая», «О-го-го! Какая... а уже бабушка», «Мама с дочкой словно сверстницы», «Супер мама у Лизы», «Так похожи», — написали фолловеры.

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