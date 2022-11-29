«Замираю от нежности и любви!»: Арзамасова показала молодую тещу 48-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом воспитывает сына Левушку. В одном из интервью 48-летний хореограф признался, что мечтает и о лапочке-дочке. От брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у постановщика ледовых шоу есть старший сын Мартин. Кстати, паренек неплохо ладит со своей молодой мачехой.

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