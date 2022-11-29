«Сколько бы вы ни пытались разжечь ненависть!»: Бузова оправдалась за «СамоИронию судьбы»

Пародийный фильм ТНТ «СамоИрония судьбы» еще не вышел, но уже получил серьезную долю критики. Многих не устраивает, что Галю сыграла Ольга Бузова, а Ипполита — Филипп Киркоров.

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Ольга Бузова устала читать хейтерские комментарии и ответила злопыхателям в личном блоге. Певица заявила, что проект вовсе не портит вкусы молодежи, а напротив, просвещает. Ведь многие не видели легендарного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и, вполне вероятно, после пародии захотят посмотреть.

«А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчата» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим.

Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает и ищет пути к сердцу нового поколения», — добавила Бузова

Певица посоветовала людям видеть больше позитива вокруг, а не строчить комментарии.