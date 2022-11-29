«Сколько бы вы не пытались разжечь ненависть!»: Бузова оправдалась за «СамоИронию судьбы»

Ольга Бузова и Филипп Киркоров.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: героя публикации

Ольга Бузова устала читать комментарии про новый проект ТНТ.

Пародийный фильм ТНТ «СамоИрония судьбы» еще не вышел, но уже получил серьезную долю критики. Многих не устраивает, что Галю сыграла Ольга Бузова, а Ипполита – Филипп Киркоров.

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Ольга Бузова устала читать хейтерские комментарии и ответила злопыхателям в личном блоге. Певица заявила, что проект вовсе не портит вкусы молодежи, а напротив, просвещает. Ведь многие не видели легендарного фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром!» и, вполне вероятно, после пародии захотят посмотреть.

«А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчата» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим.

Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает и ищет пути к сердцу нового поколения», - добавила Бузова

Певица посоветовала людям видеть больше позитива вокруг, а не строчить комментарии.

«Сколько бы вы не пытались в моем сердце разжечь ненависть, ее не будет. Ее там нет», - заявила Ольга Бузова.

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