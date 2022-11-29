«Это была ярость»: Уилл Смит впервые пришел на ток-шоу, чтобы оправдаться за скандальную пощечину на «Оскаре»

Затравленный Уилл Смит потихоньку возвращается в публичное пространство. 28 ноября он появился в передаче The Daily Show, чтобы продвигать свой новый фильм «Освобождение», но речь, конечно же, зашла о его скандальной пощечине Крису Року во время трансляции «Оскара» 2022 года.

54-летний Смит сказал в интервью, что многие зрители вряд ли захотят пойти на его новый фильм после агрессивного поведения, но он понадеялся, что публика не будет «наказывать» остальных создателей картины, которые очень старались сделать хорошее кино.

А вот что Уилл рассказал о роковой ночи, когда ему остро захотелось вмазать по лицу Крису Року.

«Это была ужасная ночь, как вы можете себе представить. Там было много нюансов и сложностей. Но в конце концов я просто… Я потерялся, понимаете? – начал оправдываться актер. - Я переживал из-за чего-то той ночью, понимаете? Не то чтобы это совсем оправдывает мое поведение… Было много всего. Во мне проснулся маленький мальчик, который видел, как его отец избивает мать, понимаете? Все это просто закипело в тот момент. Это не то, кем я хочу быть». «Это была ярость, которую очень долго сдерживали. Моему племяннику девять лет. Он самый милый мальчишка. Мы пришли домой. Он задержался допоздна, чтобы увидеть своего дядю Уилла, и мы сидим у меня на кухне, он у меня на коленях, он держит в руках «Оскар» и говорит: «Зачем ты ударил этого человека, дядя Уилл?» Черт возьми. Зачем ты устраиваешь мне «откровения Опры»?!» «Вы спрашиваете, чему я научился? Дело в том, что мы просто должны быть добры друг к другу. И знаете, это тяжело. Я предполагаю, что самое болезненное для меня было то, что я усложнил жизнь себе и другим людям. Знаешь, я как будто понял выражение, когда говорят, что раненные люди ранят других людей».

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