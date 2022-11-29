Елена Малышева чуть не замерзла на вечеринке

Елену Малышеву пригласили на светское мероприятие, которое могло бы окончиться для ведущей весьма печально.
Дело в том, что вечеринка проводилась на катке, температура воздуха уже опустилась до -6 градусов, но Елена Васильевна пришла совсем легко одетой: в демисезонном пальто, ажурных перчатках и туфельках. К счастью, организаторы быстро сориентировались и «утеплили» теледоктора.
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«Вот, дали теплый плед», - с улыбкой призналась Малышева.
Ведущую снабдили также и валенками. А шею закутали теплым шарфом с символикой «Динамо», сообщает издание «МК».