Елена Малышева чуть не замерзла на вечеринке

Елену Малышеву пригласили на светское мероприятие, которое могло бы окончиться для ведущей весьма печально.

Дело в том, что вечеринка проводилась на катке, температура воздуха уже опустилась до -6 градусов, но Елена Васильевна пришла совсем легко одетой: в демисезонном пальто, ажурных перчатках и туфельках. К счастью, организаторы быстро сориентировались и «утеплили» теледоктора.