«Не помню, чтобы были скандалы»: Дмитрий Воронин — об умершей актрисе Наталии Стешенко

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«Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы», — приводит слова Воронина телеканал «360».

Напомним, актрису, известную своими ролями в Театре Луны и в сериалах «Лига обманутых жен» и «Инспектор Купер», нашли мертвой в ее московской квартире. В причинах смерти 37-летней женщины разбираются правоохранительные органы.