Пропустил награждение: 75-летний Стивен Спилберг заразился коронавирусом

28 октября актрису Мишель Уильямс наградили на церемонии Gotham Awards в Нью-Йорке. 42-летнюю кинозвезду должен был чествовать лично режиссер Стивен Спилберг, снявший ее в своем новом фильме «Фабельманы». Но вместо именитого постановщика награду вручил коллега актрисы по проекту Пол Дано. Сам же Спилберг не пришел на церемонию по причине того, что заболел.

Как сообщает издание Variety, незадолго до открытия красной ковровой дорожки выяснилось, что 75-летний Стивен сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого Спилбергу пришлось отменить еще одно крупное мероприятие по презентации своих «Фабельманов».