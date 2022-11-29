Пропустил награждение: 75-летний Стивен Спилберг заразился коронавирусом

28 октября актрису Мишель Уильямс наградили на церемонии Gotham Awards в Нью-Йорке. 42-летнюю кинозвезду должен был чествовать лично режиссер Стивен Спилберг, снявший ее в своем новом фильме «Фабельманы». Но вместо именитого постановщика награду вручил коллега актрисы по проекту Пол Дано. Сам же Спилберг не пришел на церемонию по причине того, что заболел.
Как сообщает издание Variety, незадолго до открытия красной ковровой дорожки выяснилось, что 75-летний Стивен сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого Спилбергу пришлось отменить еще одно крупное мероприятие по презентации своих «Фабельманов».
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Иронично, что в сентябре на кинофестивале в Торонто, когда этот фильм был впервые показан публике, режиссер говорил, что именно пандемия побудила его снять очень личное кино о своем детстве. Спилберг поспешил «вытащить это из себя», так как не знал, каких размахов достигнет смертность от коронавируса. Теперь же коварная болезнь коснулась и его.
Пожелаем создателю «Челюстей», «Инопланетянина» и «Индианы Джонса» здоровья!