Звезду сериала «Лига обманутых жен» Наталию Стешенко обнаружили мертвой в своей квартире

Напомним, Наталия родилась в Павлодаре. В 2000 году она участвовала в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Мисс Казахстан».

Позже девушка отказалась от модельной карьеры и поступила во ВГИК. В копилке артистки всего две работы в кино: комедийный сериал «Лига обманутых жен» и фильм «Инспектор Купер». Большую часть времени она уделяла работе в «Театре Луны».