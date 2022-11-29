Звезду сериала «Лига обманутых жен» Наталию Стешенко обнаружили мертвой в своей квартире

Во вторник, 29 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась актриса «Театра Луны» Наталия Стешенко. Ей было всего 37 лет.
Тело знаменитости обнаружили в ее квартире, расположенной на Ростовской набережной. Скорую помощь попросил вызвать ребенок Натальи.
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Причина смерти пока не известна. В квартире актрисы работают правоохранители. По данным МК, видимых признаков насильственной смерти на теле Стешенко не обнаружено.
Напомним, Наталия родилась в Павлодаре. В 2000 году она участвовала в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Мисс Казахстан».
Позже девушка отказалась от модельной карьеры и поступила во ВГИК. В копилке артистки всего две работы в кино: комедийный сериал «Лига обманутых жен» и фильм «Инспектор Купер». Большую часть времени она уделяла работе в «Театре Луны».