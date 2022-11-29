Звезду сериала «Лига обманутых жен» Наталию Стешенко обнаружили мертвой в своей квартире

Наталия Стешенко. Кадр из фильма «Инспектор Купер»

Наталия Стешенко. Кадр из фильма «Инспектор Купер» 

Актрисе было всего 37 лет.

Во вторник, 29 ноября, СМИ сообщили трагическую новость. Скончалась актриса «Театра Луны» Наталия Стешенко. Ей было всего 37 лет.

Тело знаменитости обнаружили в ее квартире, расположенной на Ростовской набережной. Скорую помощь попросил вызвать ребенок Натальи.

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Причина смерти пока не известна. В квартире актрисы работают правоохранители. По данным МК, видимых признаков насильственной смерти на теле Стешенко не обнаружено.

Напомним, Наталия родилась в Павлодаре. В 2000 году она участвовала в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Мисс Казахстан». 

Позже девушка отказалась от модельной карьеры и поступила во ВГИК. В копилке артистки всего две работы в кино: комедийный сериал «Лига обманутых жен» и фильм «Инспектор Купер». Большую часть времени она уделяла работе в «Театре Луны».

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