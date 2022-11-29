Режиссер Хотиненко объяснил, зачем Евгений Миронов посещал мечеть

Народный артист РФ Евгений Миронов 29 ноября отмечает свой день рождения. О совместной работе с ним рассказал режиссер Владимир Хотиненко:

«Я думаю, сама судьба свела нас к нашему обоюдному счастью. Мы начали работать на «Мусульманине». До этого видел его в картинах Валерия Тодоровского. На «Мусульманине» мы как-то поняли друг друга настолько, что дальше работали вместе и сделали, как мне кажется, серьезные работы в том числе и по диапазону, у Жени он есть: Федор Достоевский, Владимир Ленин — две крайности».

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По мнению Хотиненко, главное, что есть в характере Миронова, - это способность полностью погружаться в образ, относиться к работе серьезно и обстоятельно.

«С ним интересно работать. Это словно играть на скрипке Страдивари. Совершенно невероятный диапазон. У него всегда есть какая-нибудь своя инициатива. Мы читали воспоминания о Федоре Достоевском. Тогда он пришел и предложил сделать свой голос чуть посаженным.

Месяц или два он ходил в мечеть для того, чтобы не понять все условно, а пропустить через себя. Он действует по принципу: «Хочешь, чтобы было хорошо — делай сам», - рассказал Владимир Хотиненко корреспонденту издания «РИА ФАН».