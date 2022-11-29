Пока Фахрийе не родила вся ласка старшему! Бурак Озчивит развалился на ковре в детской с сыном

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен вот-вот станут родителями во второй раз. Поговаривают, что жена актера из турецкого сериала «Основание Осман» ждет королевскую двойню - мальчика и девочку.

Ну а пока возлюбленная Бурака не родила вся ласка и любовь достается их старшему сыну. В свои три годика Карана уже вьет веревки из родителей. Мама позволяет малышу все: разбрасывать игрушки, бегать по комнатам, баловаться и шалить.

На проказы сына Эвджен всегда смотрит с улыбкой. С отцом малыш может играть в детской. И даже с ножками на папину спину залезать. Бурак сносит все молча, поддаваясь на забавы сынишки.

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