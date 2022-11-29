Вдова Шатунова не вынесла потери мужа и обратилась к врачу: как сейчас живет Светлана

Вдова Юрия Шатунова, умершего от острой сердечной недостаточности этим летом, призналась, что не смогла сама справиться с душевными волнениями после потери мужа.

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Светлана Шатунова была вынуждена обратиться к врачу за помощью и старается следовать его рекомендациям, сообщает aif.ru. Специалист, в частности, посоветовал ей не переслушивать песни мужа, чтобы не травмировать себя воспоминаниями о светлых днях с любимым.

«Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно правда лечит», — сказала Светлана.

Сейчас Светлана Шатунова полностью погрузилась в работу над проектом памятника Юрию Шатунову и надеется, что к 50-летию музыканта его воплотят в жизнь.

«В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате», — сказала вдова.

Скульптор, который работает над памятником, пока решил делать это инкогнито, он полностью ориентируется на пожелания поклонников Шатунова, изготавливая скульптуру. Так, эскиз памятника был переделан в соответствии с пожеланиями почитателей певца. Светлана Шатунова также пообещала показать поклонникам мужа и готовый памятник, чтобы внести коррективы в уже готовый проект, если понадобится.