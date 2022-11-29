«Радушие будет высокомерно проигнорировано»: почему Кейт Миддлтон не встретится в США с Меган Маркл

Ожидается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям наведаются в Америку с 30 ноября до 2 декабря. Жена принца Гарри Меган Маркл уже успела пригласить королевскую чету к себе в гости.

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Блогер Лена Миро удивилась такой учтивости, ведь известно, что герцогини давно, но скрыто враждуют, испытывая друг к другу неприязнь. Вместе с тем Меган Маркл нашла в себе душевные силы позвать оппонентку в свой дом.

Миро при этом не исключает, что ею двигали корыстные цели тоже, ведь она снимает подкасты и пишет мемуары. Наверняка после их встречи нашлось бы о чем рассказать рублике.

Вместе с тем блогер похвалила Меган Маркл, назвав ее поступок «радушным». Но полагает, что Кейт Миддлтон проигнорирует ее приглашение.