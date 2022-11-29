«Боль утраты очень сильная»: вдова Шатунова объяснила, почему отказалась от песен мужа

Вдова Юрия Шатунова Светлана призналась aif.ru, что была вынуждена обратиться к специалистам, чтобы облегчить свое душевное состояние поле смерти мужа.

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Напомним, солист «Ласкового мая» скончался в ночь на 23 июня 2022 года после обширного инфаркта.

Светлана Шатунова поведала, что ее любимая песня из репертуара мужа — «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем»... Однако и от нее, и от других композиций супруга она сейчас вынуждена отказаться.