«Боль утраты очень сильная»: вдова Шатунова объяснила, почему отказалась от песен мужа

Юрий Шатунов с детьми и женой.

Юрий Шатунов с детьми и женой. Фото: соцсети

Светлана Шатунова обратилась к специалистам, чтобы облегчить свое душевное состояние.

Вдова Юрия Шатунова Светлана призналась aif.ru, что была вынуждена обратиться к специалистам, чтобы облегчить свое душевное состояние поле смерти мужа.

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Напомним, солист «Ласкового мая» скончался в ночь на 23 июня 2022 года после обширного инфаркта.

Светлана Шатунова поведала, что ее любимая песня из репертуара мужа — «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем»... Однако и от нее, и от других композиций супруга она сейчас вынуждена отказаться.

«Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно правда лечит», — сказала вдова.

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