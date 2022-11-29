«Еле стоит! Мама тащит за собой»: Проскурякова поставила дочку на коньки, щегольнув на ГУМ-катке

Юлия Проскурякова удивила поклонников тем, что привела дочку Веронику на ГУМ-каток. Так, фанаты обратили внимание на то, что малышка еле-еле держалась на ногах и явно чувствовала себя не в своей тарелке. При этом жена именитого композитора Игоря Николаева крепко держала дочку за руку, чтобы та не плюхнулась на лед. Вероника то спотыкалась, то неуверенно скользила, то старалась сделать неловкие шажки.

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