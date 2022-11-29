«Еле стоит! Мама тащит за собой»: Проскурякова поставила дочку на коньки, щегольнув на ГУМ-катке

Юлия Проскурякова удивила поклонников тем, что привела дочку Веронику на ГУМ-каток. Так, фанаты обратили внимание на то, что малышка еле-еле держалась на ногах и явно чувствовала себя не в своей тарелке. При этом жена именитого композитора Игоря Николаева крепко держала дочку за руку, чтобы та не плюхнулась на лед. Вероника то спотыкалась, то неуверенно скользила, то старалась сделать неловкие шажки.
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Поклонники заметили, что Юлии Проскуряковой стоило выбрать каток попроще, где нет столько народу. Такой лед бы больше подошел для того, чтобы Вероника научилась кататься, нежели ГУМ-каток, где всегда многолюдно.
«Еле стоит! Мама тащит за собой», «Что-то и мамуля не очень-то уверенно стоит на коньках», «Попроще каток не нашли? Тут за секунду собьют и проедут сверху», «Нужен лягушатник у дома», — пишут фолловеры.