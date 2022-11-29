Уф, какие «звездочки»! Юлия Ефимова в просвечивающем наряде щегольнула свободными прелестями

Звезда российского плавания Юлия Ефимова показала, в чем накануне веселилась с друзьями в баре. Красотка регулярно ведет микроблог и часто делится кадрами из жизни в Америке.

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На этот раз Ефимова нарядилась в откровенную блузку с прозрачной вставкой на груди, под которую не надела бюстгальтер. Свободный бюст красиво выделился на фоне выреза в виде звездочек. От пикантного образа у подписчиков красотки зарябило в глазах – они не смогли сдержать восторгов и закидали ее огненными эмодзи.

Ефимова, напомним, до конца года взяла паузу в карьере. На чемпионат России в Казань она не приехала в ноябре.