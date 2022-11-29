«Нас пять человек в одном доме»: страдающая от безденежья Таюрская рассказала о жизни в Америке

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин и солистка Софья Таюрская покинули Россию несколько месяцев назад. Артисты обосновались в США. Правда, покорить заграничную публику у группы пока не получилось, поэтому похвастаться высокими доходами звезды не могут.
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Таюрская призналась, что в Америке они живут далеко не так шикарно, как в России. Все участники коллектива ютятся в одном доме.
«В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок — сооснователь и продюсер группы Little Big), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг», — рассказала певица в интервью Ирине Шихман*.
Сейчас артисты осваиваются за границей. Они получили грин-карту по визе «талантливых людей» и начали активно осваивать английский язык.
«У меня нет такого, что я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать», — высказалась звезда.
*Ирина Шихман признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022