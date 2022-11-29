Старший сын Климовой вырос копией Иглесиаса: настоящий Аполлон!

Фолловеры выразили восторг в своих комментариях, удивившись моложавости и привлекательности Екатерины Климовой. Многие заметили, что она выглядит словно сестра своей старшей дочки Елизаветы.

Также публика была рада увидеть, как подрос старший сын актрисы Матвей, который повзрослев, напомнил публике Энрике Иглесиаса. Этот момент комментаторы сейчас бурно обсуждают в Сети, правда многие говорят, что парень все-таки перенял внешность мамы.