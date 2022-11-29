Названы три знака зодиака, чья интуиция сделает их счастливыми: уже в декабре

Марс в декабре станет ретроградным, Меркурий и Венера войдут в созвездие Козерога. Юпитер и Нептун, напротив, потеряют ретроградность.

Юпитер позволит Ракам прочувствовать силу своей интуиции, которая укажет им правильный путь и способы разрешения многих проблем и задач.

Стрельцы почувствуют позитивное воздействие Юпитера и Нептуна. Планеты дадут Стрельцу силы в его работе, успех не заставит себя ждать. Вас попытаются обмануть, но усилившаяся интуиция спасет от неверных шагов.

Рыбы – настоящие счастливчики этого месяца. Они почувствуют себя очень комфортно и легко. В декабре все отлично у них сложится и на любовном фронте, и в делах. Интуиция Рыб начнет работать с невероятной силой.

Источник: sterlegrad.ru.