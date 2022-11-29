Названы три знака зодиака, чья интуиция сделает их счастливыми: уже в декабре

Астрологи говорят, что декабрь - не самый простой месяц с позиции планет. Однако трем знакам зодиака они смогут дать благоприятное стечение обстоятельств.
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Марс в декабре станет ретроградным, Меркурий и Венера войдут в созвездие Козерога. Юпитер и Нептун, напротив, потеряют ретроградность.
Юпитер позволит Ракам прочувствовать силу своей интуиции, которая укажет им правильный путь и способы разрешения многих проблем и задач.
Стрельцы почувствуют позитивное воздействие Юпитера и Нептуна. Планеты дадут Стрельцу силы в его работе, успех не заставит себя ждать. Вас попытаются обмануть, но усилившаяся интуиция спасет от неверных шагов.
Рыбы – настоящие счастливчики этого месяца. Они почувствуют себя очень комфортно и легко. В декабре все отлично у них сложится и на любовном фронте, и в делах. Интуиция Рыб начнет работать с невероятной силой.
Источник: sterlegrad.ru.