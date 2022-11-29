Распахнулась - и прелести в кадр: Рудова расслабилась дома и показала такое! Видео попало в Сеть

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова нынешней осенью активно взялась за свое физическое самосовершенствование. Диета, занятия с тренером – теперь это неотъемлемая часть жизни красотки. И результаты не заставляют ждать. Фигуре Натальи можно только позавидовать.

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Примеряя обновку – красивую пижамку, - Наталья Рудова распахнулась и блеснула красивым декольте. Миниатюрный топ подчеркнул пышный бюст актрисы и ее стройную талию. Для своего возраста 39-летняя блондинка выглядит очень молодо, считают поклонники и не нарадуются, когда она показывает подобный контент.