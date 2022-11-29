Как сейчас выглядит 71-летняя Ирина Алферова: красавица для своих лет!

Актриса Ксения Алферова показала поклонникам редкое фото своей мамы – звезды фильма «Три мушкетера» Ирины Алферовой.
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Когда-то артистка с огромными выразительными глазами цвета неба разбила не одно сердечко советского гражданина. Однако и сейчас знаменитость сохранила сияние своего взгляда и достойную внешность. Ирина Алферова предстала на фото рядом с дочкой, нежно прижавшись к ней щекой.
Ирина и Ксения Алферовы. Фото: соцсети
Отметим, что дочь актрисы Ирины Алферовой Ксения родилась от сына болгарского политика Стояна Гюрова Бойко Гюрова, но всю жизнь считала отцом Александра Абдулова, который удочерил ее.