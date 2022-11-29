Отсутствие волос скрыла под капюшоном: тяжелобольная Вайкуле объявила о неизбежном

68-летняя звезда эстрады Лайма Вайкуле вышла на связь из Испании и прервала молчание о своих планах на будущее. Вокруг нее уже распространились страшные слухи о рецидиве рака, который артистка поборола много лет назад. Сама звезда не скрывает: волос лишилась и сейчас носит платочки или парики.

Теперь Вайкуле покрыла голову капюшоном от худи. И объявила, что приближается ее гастрольный тур по Израилю.

«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь и в феврале 23-го я буду в Тель-Авиве, 24-го я буду в Хайфе, 25-го я буду в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», - сообщила звезда о неизбежном.

Планы Вайкуле едва ли нарушатся – она долгожданный гость в Израиле и едва ли отменит выступления, ведь там ее ждет давняя подруга Алла Пугачева, эмигрировавшая туда с семьей в этом году.