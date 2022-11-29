«Ни видеть, ни слышать их не хочу!»: вдова Рязанова – о Бузовой и Киркорове в «Иронии судьбы»

Пародийный проект ТНТ на рязановскую «Иронию судьбы» «СамоИрония судьбы» еще не вышел на экраны ТВ, но уже наделал много шума. Известно, что в образе Ипполита предстанет Филипп Киркоров, а Галю, невесту Жени Лукашина, сыграет Ольга Бузова.

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Многие не глядя уже не верят, что артисты оправдают их ожидания и позволят насладиться действом. Вот и вдова режиссера Эльдара Рязанова не выдержала. Когда ей позвонили журналисты КП, она очень бурно отреагировала.

«Ну что тут сделаешь? Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это все – глупость несусветная!» - высказалась она про Киркорова и Бузову в главных ролях.