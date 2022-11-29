Новости шоу-бизнеса: названо имя нового ведущего на «Голосе» вместо Нагиева, муж Заворотнюк пропал, Орбакайте перестала молчать про Пугачеву

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Главные события последнего понедельника осени, 28 ноября.

Орбакайте перестала молчать про Пугачеву

С марта Кристина Орбакайте молчит, словно набрала в рот воды, о своей матери, эмигрировавшей в Израиль. Певица будто не замечает, как изменилось отношение народа к ее звездной родительнице. Но в день матери решила прервать молчание и заговорила про нее.

Муж Заворотнюк пропал

Фигурист Петр Чернышов перестал выходить на связь новостей о болезни его жены, Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже вычеркнул из жизни практически всех своих коллег. Партнерша Чернышова по фигурному катанию Наоми Ланг забила тревогу. Она пожаловалась в Сети, что Петр совсем перестал выходить на связь.

Как выглядит могила Градского

Год прошел со дня смерти Александра Градского. А на его могиле нет ни оградки, ни памятника, только деревянный крест и фото Александра Градского почти на самой земле. Само захоронение усыпано цветами и белым снегом.

 

Могила Александра Градского. Фото: скрин 5-tv.ru.

Названо имя нового ведущего на «Голосе»

Вместо Дмитрий Нагиева, покинувшего Первый канал в новом сезоне, детский «Голос» будет вести Яна Чурикова. Помогать ей в этом останется Агата Муцениеце. 

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