Новости шоу-бизнеса: названо имя нового ведущего на «Голосе» вместо Нагиева, муж Заворотнюк пропал, Орбакайте перестала молчать про Пугачеву

Орбакайте перестала молчать про Пугачеву
С марта Кристина Орбакайте молчит, словно набрала в рот воды, о своей матери, эмигрировавшей в Израиль. Певица будто не замечает, как изменилось отношение народа к ее звездной родительнице. Но в день матери решила прервать молчание и заговорила про нее.
Муж Заворотнюк пропал
Фигурист Петр Чернышов перестал выходить на связь новостей о болезни его жены, Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже вычеркнул из жизни практически всех своих коллег. Партнерша Чернышова по фигурному катанию Наоми Ланг забила тревогу. Она пожаловалась в Сети, что Петр совсем перестал выходить на связь.
Как выглядит могила Градского
Год прошел со дня смерти Александра Градского. А на его могиле нет ни оградки, ни памятника, только деревянный крест и фото Александра Градского почти на самой земле. Само захоронение усыпано цветами и белым снегом.
Могила Александра Градского. Фото: скрин 5-tv.ru.
Названо имя нового ведущего на «Голосе»
Вместо Дмитрий Нагиева, покинувшего Первый канал в новом сезоне, детский «Голос» будет вести Яна Чурикова. Помогать ей в этом останется Агата Муцениеце.