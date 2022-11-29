Сила оголения: Валя Карнавал в мини-юбке обнажила виды сзади

Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, прославилась в соцсетях своими забавными видеороликами. Но теперь она – настоящая звезда, которую приглашают на телевидение и в шоу. У красотки съемочный график расписан на месяцы вперед, но время на отдых – это святое, и девушка улетела с женихом Сашей Стоуном в Турцию.

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Во время подъема по лестницу в отеле Карнавал позволила себя сфотографировать с неожиданного ракурса. Красотка позировала в мини-юбке и блузке с вырезом, оголившем спину. Виды сзади впечатлили подписчиков, и они принялись наперебой сыпать комплиментами в адрес любимицы.