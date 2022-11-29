Куда в таком виде? Юлия Михалкова в плаще поверх нижнего белья устроила дефиле

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после ухода с проекта не лишилась своего звания самой сексуальной среди юмористок. Актриса обладает притягательными формами и всячески подчеркивает их, особенно когда речь заходит о фотосессиях.

Вот уж где Михалкова может разгуляться! В помощь ей – самые откровенные и смелые наряды. На этот раз красотка устроила дефиле в плаще поверх нижнего белья. Как выглядит ее прозрачное исподнее на ниточках, она не стала скрывать, потому что верхнюю одежду не застегнула. И все увидели ее оголение.