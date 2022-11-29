«Смотрю на него и вижу свое лицо»: Анастасия Решетова показала подросшего сына

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появился ролик с ее сыном Ратмиром. Малыш стал копией своей родительницы.

Решетова все больше убеждается, что ее наследник растет смышленым и красивым мальчиком. Ратмир Юнусов напоминает модели ее саму. Недавно Ратмир лежал и пристально следил за телеэкранном, пока его незаметно снимала мама на память.