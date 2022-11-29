«Смотрю на него и вижу свое лицо»: Анастасия Решетова показала подросшего сына

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появился ролик с ее сыном Ратмиром. Малыш стал копией своей родительницы.
Решетова все больше убеждается, что ее наследник растет смышленым и красивым мальчиком. Ратмир Юнусов напоминает модели ее саму. Недавно Ратмир лежал и пристально следил за телеэкранном, пока его незаметно снимала мама на память.
«Такой маленький, а такой глубокий взгляд. Подозреваю, что малыши все понимают гораздо больше, чем мы с вами думаем… Смотрю на него и вижу свое лицо. Мне не кажется ведь?», – написала в своем микроблоге Решетова.
Напомним, ранее Анастасия Решетова поделилась трудностями материнства. Экс-возлюбленная Тимати переживает, что до сих пор спит в одной кровати с сыном.