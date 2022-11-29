«Позволю себе»: Юлия Зиверт засветила «лисьи носики» в день рождения

Певица Юлия Зиверт не побоялась надеть на выступление тонкую майку, которая не скрыла чувственные груди знаменитости.

Снимком концертного образа с откровенными изделиями Зиверт поделилась в свой день рождения. Артистка призвала поклонников быть смелыми, как ее аутфит на фото.

«32. Обычно в день рождения я загадываю одно желание, но сегодня я позволю себе два. Одно маленькое для себя (только себе на ушко) и большое для всех вас. Я хочу пожелать для вас веры. Верьте в то, во что хочется верить именно вам!», – заявила Юлия.