«Позволю себе»: Юлия Зиверт засветила «лисьи носики» в день рождения

Певица Юлия Зиверт не побоялась надеть на выступление тонкую майку, которая не скрыла чувственные груди знаменитости.
Снимком концертного образа с откровенными изделиями Зиверт поделилась в свой день рождения. Артистка призвала поклонников быть смелыми, как ее аутфит на фото.
«32. Обычно в день рождения я загадываю одно желание, но сегодня я позволю себе два. Одно маленькое для себя (только себе на ушко) и большое для всех вас. Я хочу пожелать для вас веры. Верьте в то, во что хочется верить именно вам!», – заявила Юлия.
Юлия Зиверт в откровенном топе. Фото: соцсети
«Верьте в людей, в добро, верьте в мир, верьте в себя, в небеса, силу мысли, верьте в то, что делаете, что говорите, верьте чьим-то глазам, верьте в любовь! А я буду верить в вас, как в радугу после дождя... И так же сильно, как вы поверили в меня», – написала в своем микроблоге артистка.
Напомним, ранее в кроп-топе и лосинах запечатлелась в свой день рождения телеведущая Виктория Боня.