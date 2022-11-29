«Тогда начнется»: сделавшую новое лицо Пугачеву в Израиле ждет ужасное

Алла Пугачева уехала из России, эмигрировав в Израиль. Там она успела обзавестись новыми друзьями в лице гастролирующих российских звезд, сделала новое лицо, по слухам, за миллион, а также занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри.

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Однако, Примадонну совсем скоро ждет ужасное. Так считает актриса Яна Поплавская. Неизбежное она предрекла артистке и всем уехавшим, поскольку совсем скоро про них забудут.