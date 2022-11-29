Оксана Воеводина в белом бикини призналась, что не променяла бы Лондон на Дубай

Российская модель Оксана Воеводина, чуть больше года назад переехавшая из Москвы в Лондон вместе со своим сыном Леоном, в понедельник опубликовала новое фото из Дубая, куда она приехала по делам. На снимке, тем не менее, она красуется в белоснежном бикини под кружевной туникой.
«У нашей компании есть офис в Дубае, поэтому время от времени я прилетаю сюда по делам, но сегодня словила себя на мысли, что это все таки не мой город», - написала Оксана в соцсети.
По словам девушки, многие ее друзья перебрались в Дубай на ПМЖ, но ей самой не хочется жить в этом городе.
«Я обожаю Лондон и не представляю жизни для себя в таких сумашедших мегаполисах. Да, в Дубай приятно съездить на пару дней погреться на солнышке, искупаться, но не более того… Так что закончу дела и с радостью вернусь домой», - призналась Воеводина.
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Оксана Воеводина засветилась в Дубае. Фото: соцсети
Напомним, Оксана - бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V. Ради него она приняла ислам и взяла себе мусульманское имя. Тем не менее, летом 2019 года бывший монарх в одностороннем порядке разорвал этот брак, узнав о постыдном прошлом своей супруги.
Воеводина в момент расставания уже была беременна. Малыш Леон родился в Москве и ни разу не видел своего отца.