«Без подарка»: Агата Муцениеце намекнула, что осталась без поздравлений Павла Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже два года не вместе. Артистка признавалась, что не испытывает никаких чувств к бывшему мужу. Но поклонники до сих пор находят подтверждения того, что знаменитость не забыла предательство экс-возлюбленного.
В День матери Агата опубликовала один из своих страхов. Он был связан с тем, что бывший близкий человек перестанет поздравлять ее с Днем матери.
«В отношениях он будет называть тебя «мать», но на День матери оставит без подарка», – заявила Агата в личном микроблоге.
Муцениеце нигде не отметила, что слова посвящены Прилучному. Но поклонники сделали иной вывод.
Напомним, ранее Павел Прилучный вышел со своей новой женой в свет. А фанаты заподозрили возлюбленную артиста в беременности.