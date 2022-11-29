«Без подарка»: Агата Муцениеце намекнула, что осталась без поздравлений Павла Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже два года не вместе. Артистка признавалась, что не испытывает никаких чувств к бывшему мужу. Но поклонники до сих пор находят подтверждения того, что знаменитость не забыла предательство экс-возлюбленного.

В День матери Агата опубликовала один из своих страхов. Он был связан с тем, что бывший близкий человек перестанет поздравлять ее с Днем матери.