Ольга Орлова рассказала правду о своих пластических операциях

Отвечая в понедельник на вопросы своих подписчиков, певица Ольга Орлова резко ответила одной из хамоватых женщин, донимающих ее странными обвинениями.

«Кто вам делал пластику? Сделано некачественно», - заявила ей подписчица.

Ответ Ольги наверняка и поставил на место эту даму, и вызвал одобрение всех остальных подписчиков.

«Пластику мне делала природа - все претензии к ней. Там же можно поинтересоваться, почему лично вам не досталось ни такта, ни порядочности», - написала певица.

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