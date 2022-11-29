«Въехал в мою машину»: Александр Буйнов попал в ДТП

Исполнитель Александр Буйнов поделился тем, как его раритетная машина попала в аварию.

После ДТП Буйнов вспоминает историю с улыбкой на лице. Автомобиль «Волга» ГАЗ-21 цвета морской волны является для Буйнова лучшим вложением. Эта машина была выпущена в 1957 году.

Несмотря на то, что любимицу Буйнова повредили, артист не злится на виновника ДТП.