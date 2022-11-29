«На постоянное место пребывания»: Светлана Светличная оказалась в больнице - сын с невесткой позаботились

Звезда советского кинематографа, 82-летняя Светлана Светличная госпитализирована. Об этом сообщил Телеграм-канал «Звездач», допустивший, что речь идет о психиатрическом стационаре им. В.А. Гиляровского. Журналисты пообщались с сыном актрисы Алексеем Ивашовым, и он объяснил, где находится его знаменитая мама.

«Сейчас ее положили на Матросскую тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», - поведал наследник.

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Причем, что именно со здоровьем Светличной, сын не уточнил. Тем временем, невестка актрисы Ольга Калимбет опровергает слова супруга и подчеркивает, что пребывать ее свекровь будет в клинике временно.

«Да, положили в больницу, она как любой человек имеет права заболеть. Откуда вы это берете, на какое постоянное место? Вообще, назовите больницу, где берут на постоянное место пребывания», - цитирует Калимбет «Пятый канал».