Известны сюжет и место съемок: продюсер рассказал о фильме, в котором «Иванушки International» сыграют сами себя

Съемки художественного фильма о группе «Иванушки International», в котором ее участники сыграют сами себя, будут проходить этим летом на черноморском побережье России, в районе Сочи, Анапы и Геленджика.

По словам продюсера Дмитрия Пристанскова, это будет дорожная комедия с большим количеством музыки. Сценарий уже написан, в настоящее время ведется работа над диалогами. Известно и имя будущего режиссера картины — им станет Марк Горобец.

Создатель «Иванушек» Игорь Матвиенко уже дал предварительное разрешение на использование в фильме главных хитов группы. «Тучи», «Кукла», «Тополиный пух», «Реви»: эти песни до сих пор помнят наизусть те, чья юность и молодость прошла во второй половине 1990-х и первой половине 2000-х.

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