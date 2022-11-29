«Языком чесать — это не бизнес»: покинувший Первый канал Нагиев высказался о своей карьере

Музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта ранее так объяснил уход Нагиева: «Дали ему небольшой творческий перерыв». Сам Дмитрий высказался о переменах в своей карьере и планах на бизнес во время онлайн-эфира по профессиям IT-сферы.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», - признался артист. И объяснил: «Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались».

По материалам сайта StarHit