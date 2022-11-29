На пробежке в обтягивающем: Виктория Боня показала себя без фотошопа в день рождения

«Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон», – призналась звезда в своем микроблоге.