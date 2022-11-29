На пробежке в обтягивающем: Виктория Боня показала себя без фотошопа в день рождения

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня необычно поздравила себя с днем рождения. Знаменитость пробежала полумарафон в праздничный день.
При этом Боня не делала роскошную укладку или яркий макияж. На 43-летие Виктория показала себя настоящую. Телеведущая подчеркнула, что больше не живет гламурной жизнью:
«Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической. Видимо именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль, с призывом поздравлять меня с днем рождения!».
Боня на пробежке. Фото: соцсети
«Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон», – призналась звезда в своем микроблоге.