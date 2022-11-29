Родить и заработать: Надежда Ермакова с молодым мужем вернулись на «Дом-2»

Надежда Ермакова прославилась десять лет назад, когда появилась на телеканале ТНТ в проекте «Дом-2». Девушка уже тогда искала любовь, но все не складывалось. И лишь в прошлом году она, благодаря реалити, обрела семью. Правда, не обошлось без драм – первый раз свадьба не состоялась, в итоге под венец девушка пошла лишь в сентябре 2022 года. Муж Надежды Даниэль Чистов на 15 лет младше нее, но это не остановило пару.
С проекта Ермакова и Чистов ушли весной, но сейчас вернулись. Потому что намерены побороться за денежный приз. Для этого им нужно стать родителями.
«Все спрашивают, что мы тут забыли? Пытаюсь объяснить: ячейку семьи мы создали, а теперь пора нашу семью увеличивать. Тем более миллион платят, а это хорошая помощь молодым родителям, как по мне», - объяснил Чистов в микроблоге.
Надя Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети
«И снова здравствуйте! Привет, Поляна! привет дом2! Привет, новый формат проекта!» - написала Ермакова в соцсетях. Но подписчики отреагировали негативно.
«Ну куда еще как не в дом два, так и тянет как магнит всех бывших участников», «На колбаску холявную приехали», «Уходите с проекта, загубите семью свою», «Только не это», - не рады новости фолловеры.
Кстати, ранее на «Дом-2» вернулась Саша Черно, еще одна звезда реалити. Девушка хотела развестись с мужем Иосифом Оганесяном, так как в их семье кризис. Проект, надеется она, ей поможет разобраться в личном и сделать правильный шаг.