Родить и заработать: Надежда Ермакова с молодым мужем вернулись на «Дом-2»

Надежда Ермакова прославилась десять лет назад, когда появилась на телеканале ТНТ в проекте «Дом-2». Девушка уже тогда искала любовь, но все не складывалось. И лишь в прошлом году она, благодаря реалити, обрела семью. Правда, не обошлось без драм – первый раз свадьба не состоялась, в итоге под венец девушка пошла лишь в сентябре 2022 года. Муж Надежды Даниэль Чистов на 15 лет младше нее, но это не остановило пару.

С проекта Ермакова и Чистов ушли весной, но сейчас вернулись. Потому что намерены побороться за денежный приз. Для этого им нужно стать родителями.